Как рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, сегодня Силам обороны нужно еще больше отрабатывать вопросы логистики. Необходимо создавать разрывы в цепочке обеспечения и снабжения.

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Как Украине удалось нарастить удары?

Благодаря таким ударам мы делаем невозможными активные наступательные действия врага, их оперативно-стратегические прорывы. Уже есть актуальная статистика от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Согласно новым данным, только за май мы провели более 2 тысяч middle strike на оперативную глубину до 200 километров.

Я думаю, что за июнь цифра будет еще больше, учитывая интенсивность огня. В рамках реформы армейских корпусов созданы координационные центры. Они улучшили коммуникацию подразделений,, наносящих middle strike,, поэтому возможностей стало больше. Для россиян – это очень неприятные новости,

– отметил Александр Мусиенко.

Учитывая тенденции обеспечения, в частности беспилотниками, наземными роботизированными комплексами – можно сказать, что количество и интенсивность ударов будут расти. Силы обороны делают все, чтобы не дать врагу использовать летний период для активизации наступательных действий на Запорожском направлении.

В России серьезные проблемы с логистикой: смотрите видео

Ищут ли россияне пути обхода?

Конечно, это неизбежная тенденция, потому что война не останавливается. К тому же им нужно обеспечивать собственные группировки. Силы обороны существенно затруднили этот процесс, но говорить о том, что логистика на 100% заблокирована – нельзя.

Особенно сложная ситуация в оккупированном Крыму. Там довольно серьезная проблема с топливом. Россияне попытаются усилить это направление средствами радиоэлектронной борьбы, они уже увеличивают количество мобильных огневых групп.

С этой точки зрения они могут уменьшить количество тех, кто идет в штурмовые отряды. Теперь эти люди будут работать в мобильных огневых группах. Кроме того, они увеличивают количество стрелков в подразделениях, которые из стрелкового оружия должны сбивать дроны и охранять важные логистические объекты,

– подчеркнул военный.

Сейчас также фиксируется, что на гражданских автомобилях россияне пытаются перевозить критически важные вещи. Возможно, со временем они начнут использовать лодки, катера.

Почему у россиян возникли проблемы с логистикой?

Уже несколько дней россияне жалуются на проблемы с топливом в Крыму. Бензовозы не могут туда добраться, поскольку сухопутный коридор является опасным. Мост, который вел из Чонгара, поврежден, там организовали реверсное движение и ввели весовые ограничения. Соответственно, грузовики не могут проехать.

Из-за ударов Украины логистика противника существенно страдает. На трассе Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь грузовой трафик рекордно обвалился. Из почти 4 тысяч грузовиков, которые ежедневно проходили по этому участку, осталось чуть больше тысячи. Военные подтверждают, что блокировка коридора снабжения является очень чувствительной для оккупационной армии.