Як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко, сьогодні Силам оборони потрібно ще більше відпрацьовувати по логістиці. Треба створювати розриви в ланцюзі забезпечення і постачання.

Дивіться також Дві привабливі цілі: експерт з енергетики сказав, як ще більше посилити кризу з паливом в Росії

Як Україні вдалося наростити удари?

Завдяки таким ударам ми унеможливлюємо активні наступальні дії ворога, їхні оперативно-стратегічні прориви. Уже є актуальна статистика від головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Відповідно до нових даних, лише за травень ми провели понад 2 тисячі middle strike на оперативну глибину до 200 кілометрів.

Я думаю, що за червень цифра буде ще більшою, враховуючи інтенсивність вогню. У межах реформи армійських корпусів створені координаційні центри. Вони покращили комунікацію підрозділів, які завдають middle strike, тому можливостей стало більше. Для росіян – це дуже неприємні новини,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Враховуючи тенденції забезпечення, зокрема безпілотниками, наземними роботизованими комплексами – можна сказати, що кількість та інтенсивність ударів зростатимуть. Сили оборони роблять все, щоб не дати ворогові використати літній період для активізації наступальних дій на Запорізькому напрямку.

У Росії серйозні проблеми з логістикою: дивіться відео

Чи шукають росіяни шляхи обходу?

Звісно, це невідворотна тенденція, тому що війна не зупиняється. До того ж їм потрібно забезпечувати власні угрупування. Сили оборони суттєво ускладнили цей процес, але говорити про те, що логістика на 100% заблокована – не можна.

Особливо складна ситуація в окупованому Криму. Там доволі серйозна проблема з пальним. Росіяни спробують посилювати цей напрямок засобами радіоелектронної боротьби, вони вже збільшують кількість мобільних вогневих груп.

З цього погляду вони можуть зменшити кількість тих, хто йде в штурмові загони. Тепер ці люди працюватимуть у мобільних вогневих групах. Крім того, вони збільшують кількість стрільців у підрозділах, які зі стрілецької зброї мають збивати дрони та охороняти важливі логістичні об'єкти,

– підкреслив військовий.

Зараз також фіксують, що на цивільних автомобілях росіяни намагаються перевозити критичні речі. Можливо, з часом вони почнуть використовувати човни, катери.

Чому у росіян виникли проблеми з логістикою?

Уже кілька днів росіяни скаржаться на проблеми з пальним у Криму. Бензовози не можуть туди дістатися, оскільки сухопутний коридор є небезпечний. Міст, який йшов з Чонгару, пошкоджений, там створили реверсний рух і ввели вагові обмеження. Відповідно вантажівки не можуть проїхати.

Через удари України логістика ворога суттєво страждає. На трасі Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь вантажний трафік рекордно обвалився. З майже 4 тисяч вантажівок, які проходили цією ділянкою щодня, залишилося трохи більше тисячі. Військові підтверджують, що блокування коридору постачання є дуже чутливим для окупаційної армії.