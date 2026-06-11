Есть неприятные для россиян новости: военный рассказал, как Украина усилила удары по логистике

Наше государство ведет целенаправленную работу, чтобы затруднить логистику противника. Именно снабжение играет важную роль в любой войне, особенно сейчас, когда россияне стремятся растянуть линию фронта.

Как рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко, сегодня Силам обороны нужно еще больше отрабатывать вопросы логистики. Необходимо создавать разрывы в цепочке обеспечения и снабжения.

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Как Украине удалось нарастить удары?

Благодаря таким ударам мы делаем невозможными активные наступательные действия врага, их оперативно-стратегические прорывы. Уже есть актуальная статистика от главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Согласно новым данным, только за май мы провели более 2 тысяч middle strike на оперативную глубину до 200 километров.

Я думаю, что за июнь цифра будет еще больше, учитывая интенсивность огня. В рамках реформы армейских корпусов созданы координационные центры. Они улучшили коммуникацию подразделений,, наносящих middle strike,, поэтому возможностей стало больше. Для россиян – это очень неприятные новости,

– отметил Александр Мусиенко.

Учитывая тенденции обеспечения, в частности беспилотниками, наземными роботизированными комплексами – можно сказать, что количество и интенсивность ударов будут расти. Силы обороны делают все, чтобы не дать врагу использовать летний период для активизации наступательных действий на Запорожском направлении.

В России серьезные проблемы с логистикой: смотрите видео

Ищут ли россияне пути обхода?

Конечно, это неизбежная тенденция, потому что война не останавливается. К тому же им нужно обеспечивать собственные группировки. Силы обороны существенно затруднили этот процесс, но говорить о том, что логистика на 100% заблокирована – нельзя.

Особенно сложная ситуация в оккупированном Крыму. Там довольно серьезная проблема с топливом. Россияне попытаются усилить это направление средствами радиоэлектронной борьбы, они уже увеличивают количество мобильных огневых групп.

С этой точки зрения они могут уменьшить количество тех, кто идет в штурмовые отряды. Теперь эти люди будут работать в мобильных огневых группах. Кроме того, они увеличивают количество стрелков в подразделениях, которые из стрелкового оружия должны сбивать дроны и охранять важные логистические объекты,

– подчеркнул военный.

Сейчас также фиксируется, что на гражданских автомобилях россияне пытаются перевозить критически важные вещи. Возможно, со временем они начнут использовать лодки, катера.

Почему у россиян возникли проблемы с логистикой?

Уже несколько дней россияне жалуются на проблемы с топливом в Крыму. Бензовозы не могут туда добраться, поскольку сухопутный коридор является опасным. Мост, который вел из Чонгара, поврежден, там организовали реверсное движение и ввели весовые ограничения. Соответственно, грузовики не могут проехать.

Из-за ударов Украины логистика противника существенно страдает. На трассе Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь грузовой трафик рекордно обвалился. Из почти 4 тысяч грузовиков, которые ежедневно проходили по этому участку, осталось чуть больше тысячи. Военные подтверждают, что блокировка коридора снабжения является очень чувствительной для оккупационной армии.