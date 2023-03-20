У оккупантов – дефицит боеприпасов: Наев рассказал о значительных проблемах "второй армии мира"

У российских захватчиков есть проблемы на фронте. Интенсивность использования оккупантами боеприпасов существенно превышает темпы их производства.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Таким образом, Россия испытывает проблемы с отдельными видами техники и боеприпасами.

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Проблемы оккупантов на войне

Наев подтвердил, что у России есть проблемы с боеприпасами.

И это одна из многих причин, почему периодически со стороны агрессора прямо или косвенно озвучиваются идеи о готовности к началу переговоров с Украиной. Интенсивность использования россиянами боеприпасов существенно превышает темпы их производства. Соответственно, это значительно сокращает запасы,

– отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

По словам Наева, российские террористы стремятся ускоренными темпами найти пути их пополнения. Так, враг вывозит из Беларуси, пытается найти других поставщиков.

Кроме того, захватчики начали процессы ремонта и обслуживания артиллерийских боеприпасов, подлежащих утилизации.

"Об отдельных видах техники – подобная ситуация. Однако опять же – не стоит недооценивать врага", – подчеркнул Наев.

В России паника из-за дефицита боеприпасов

По данным британской разведки, в последние недели нехватка артиллерийских боеприпасов в России обострилась настолько, что на многих участках фронта действуют чрезвычайно карательные нормы использования боеприпасов.

И именно это, по данным разведки, является причиной того, что в последнее время ни одно российское соединение не могло вести оперативно значимые наступательные действия. Но вся проблема для россиян в том, что даже запасы устаревших снарядов заканчиваются. В то же время, Кремль пытается получить боеприпасы от своих партнеров.