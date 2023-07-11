У оккупантов серьезные проблемы: предатель Царев разболтал тайны российской армии
Российские оккупанты не могут провести наступательную операцию на фронте из-за нехватки личного состава. Также у них есть серьезные проблемы из-за украинских HIMARS.
Предатель и бывший регионал Олег Царев жалуется на проблемы оккупантов на фронте. Он признает, что украинские военные научились очень эффективно уничтожать российскую армию.
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HIMARS работает максимально быстро
Царев жалуется, что российские оккупанты сейчас не имеют возможности провести наступательную операцию на фронте. Нехватка личного состава сказывается - страна-агрессорка не имеет достаточного количества квалифицированных военных.
Поэтому предатель предлагает провести полноценную мобилизацию в России. Хотя известно, что оккупанты уже давно пытаются скрыто набрать людей на фронт.
Как предатель Царев жалуется на проблемы российской армии: смотрите видео
Кроме того, коллаборант жалуется на особо эффективную работу украинских HIMARS. Если раньше эти системы уничтожали российские склады боеприпасов, командные пункты и другие важные объекты захватчиков, то сейчас способны уничтожить вражеские артиллерийские установки максимально быстро.
Были ситуации, когда враждебная САУ выходила на задание и вела огонь. А уже через пол часа ее уничтожала ракета из HIMARS.
Потери российских оккупантов: коротко
- Российские оккупанты понесли катастрофические потери во время полномасштабной войны против Украины. Она началась 24 февраля 2022 года.
- К примеру, только за минувшие сутки, 10 июля, украинские воины уничтожили 540 единиц личного состава оккупантов. А за все время потери России составляют 235 020 захватчиков.
- Также Силы обороны Украины уже уничтожили 4089 вражеских танков, 7983 боевых бронированных машин, 4385 артиллерийских систем, 672 реактивных систем залпового огня, 414 средств противовоздушной обороны, 315 самолетов, 310 вертолетов и т.д.