У оккупантов серьезные проблемы: предатель Царев разболтал тайны российской армии

Российские оккупанты не могут провести наступательную операцию на фронте из-за нехватки личного состава. Также у них есть серьезные проблемы из-за украинских HIMARS.

Предатель и бывший регионал Олег Царев жалуется на проблемы оккупантов на фронте. Он признает, что украинские военные научились очень эффективно уничтожать российскую армию.

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HIMARS работает максимально быстро

Царев жалуется, что российские оккупанты сейчас не имеют возможности провести наступательную операцию на фронте. Нехватка личного состава сказывается - страна-агрессорка не имеет достаточного количества квалифицированных военных.

Поэтому предатель предлагает провести полноценную мобилизацию в России. Хотя известно, что оккупанты уже давно пытаются скрыто набрать людей на фронт.

Как предатель Царев жалуется на проблемы российской армии: смотрите видео

Кроме того, коллаборант жалуется на особо эффективную работу украинских HIMARS. Если раньше эти системы уничтожали российские склады боеприпасов, командные пункты и другие важные объекты захватчиков, то сейчас способны уничтожить вражеские артиллерийские установки максимально быстро.

Были ситуации, когда враждебная САУ выходила на задание и вела огонь. А уже через пол часа ее уничтожала ракета из HIMARS.

Потери российских оккупантов: коротко