В России коллапс системы ЖКХ, поэтому в населенных пунктах проблемы с отоплением. Но в стране-агрессоре ужасная ситуация с коррупцией и воровством. Так что даже ремонты там не помогают.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что в России кладут старые трубы, которые уже гнили на складе лет 30. О проблемах, которые ныне существуют, россияне могут забыть уже до весны.

К теме "Генерал Мороз" таки поработал, но есть нюанс: капитан ВМФ России замерз насмерть в собственном доме

"Эту ржавчину положили в землю. За 2 года её снова нужно перекладывать. Ужасная коррупция", – сказал Гудков.

По его словам, еще давно уровень коррупции в России был не менее 10 триллионов рублей в год. Какой сейчас – сказать сложно. Однако можно говорить о том, что откат с ремонта или строительства в стране-агрессоре будет не 50%, а все 500%.

Если говорится, в частности, о бюджетных программах в России, то их цена выше в 5 – 13 раз. Поэтому при такой коррупции, конечно, никакой инфраструктуры россиянам не построить.

Вся деятельность государства посвящена главной доктрине – это незаконное коррупционное обогащение. Это главная "скрепа", на которой держится весь путинский режим,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Россия замерзает