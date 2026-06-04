Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в России и раньше возникали проблемы с авиационным топливом. Однако не стоит рассчитывать, что сейчас у врага внезапно не будет возможности пользоваться военной авиацией. Понятно, что россияне имеют определенные запасы.

Читайте также Дефицит обостряется: Россия после бензина ограничивает экспорт еще одного топлива

Какая проблема может возникнуть у российской армии?

По словам Рейтеровича, если удары по НПЗ и российской логистике будут продолжаться, то это повлияет на регулярность массированных обстрелов Украины из авиации. Увеличение промежутка между ударами поможет Украине лучше подготовиться.

Сейчас идет своеобразная игра нервов. Путин в ней проигрывает. Он приучил российский плебс, что, несмотря на ситуацию на фронте, он всегда раз в 10 дней может устраивать террор в Украине. Российские граждане в основном положительно воспринимают все это и пишут различные наглые комментарии в соцсетях под видео последствий ударов,

– отметил Рейтерович.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

У Путина назревает новая проблема: смотрите видео 24 Канала

Путин приучил россиян к такой сладкой "пилюле". Но если такие террористические атаки понемногу будут оттягиваться во времени, то это повлияет и на имидж самого Путина.

Если этот терроризм сначала будет раз в 2 недели, потом раз в месяц, и он не будет давать такого эффекта. То и сакральность российской власти также пошатнется, потому что она в значительной степени на этом базируется,

– отметил Рейтерович.

Добавим, в России ширится топливный кризис из-за ударов Украины по российским НПЗ. К примеру, в Курской области не наливают водителям более чем 20 литров бензина А-95. Интересно, что лимиты добрались даже до Санкт-Петербурга. Поступали сообщения, что местные АЗС наливают не более чем 50 литров бензина на одного покупателя.