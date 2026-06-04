Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що в Росії і раніше виникали проблеми з авіаційним паливом. Однак не варто розраховувати, що зараз у ворога раптово не буде можливості користуватися військовою авіацією. Зрозуміло, що росіяни мають певні запаси.

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Яка проблема може виникнути в російської армії?

За словами Рейтеровича, якщо удари по НПЗ та російській логістиці триватимуть, то це вплине на регулярність масованих обстрілів України з авіації. Збільшення проміжку між ударами допоможе Україні краще підготуватися.

Зараз триває своєрідна гра нервів. Путін у ній програє. Він привчив російський плебс, що, попри ситуацію на фронті, він завжди раз на 10 днів може влаштовувати терор в Україні. Російські громадяни здебільшого позитивно сприймають все це та пишуть різні нахабні коментарі в соцмережах під відео наслідків ударів,

– зазначив Рейтерович.

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В Путіна назріває нова проблема: дивіться відео 24 Каналу

Путін привчив росіян до такої солодкої "пілюлі". Але якщо такі терористичні атаки потроху відтягуватимуться у часі, то це вплине і на імідж самого Путіна.

Якщо цей тероризм спочатку буде раз на 2 тижні, потім раз на місяць, і він не даватиме такого ефекту. То й сакральність російської влади також похитнеться, бо вона значною мірою на цьому базується,

– зауважив Рейтерович.

Додамо, в Росії шириться паливна криза через удари України по російських НПЗ. До прикладу, в Курській області не наливають водіям більш ніж 20 літрів бензину А-95. Цікаво, що ліміти дісталися навіть до Санкт-Петербурга. Надходили повідомлення, що місцеві АЗС наливають не більш ніж 50 літрів бензину на одного покупця.