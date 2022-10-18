Ситуация с энергетикой до сих пор критическая, – у Зеленского обратились к жителям Днепра и области
Источник:Кирилл Тимошенко
Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, обесточивая города. В ночь на 18 октября они обстреляли Днепр, заместитель руководителя Офиса Президента сообщил о критической ситуации в регионе.
Утром 18 октября власти Днепра сообщили о взрывах в городе – захватчики попали в объекты, обеспечивающие электроснабжение в регионе. По словам представителя ОП Кирилла Тимошенко, понятно, что до сих пор ситуацию не удалось полностью стабилизировать.
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Из-за прилетов нужно уменьшать использование электроэнергии
Известно, что после трех "прилетов" по Днепру вспыхнул пожар, однако спасателям удалось ликвидировать пламя. К сожалению, пока восстановить полностью ток не представляется возможным.
Захватчики все чаще запускают ракеты по энергосетям, поэтому нужно быть готовым к отключению света.
По состоянию на сегодняшний день (18 октября – 24 канал) ситуация остается критической, особенно будет трудно в пиковые часы нагрузки, поэтому призываю всех жителей Днепра и области уменьшить использование электроэнергии с 17 часов,
– сказал Тимошенко.
Ограничения использования бытовых приборов / Скриншот по брифингу Кирилла Тимошенко
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Также представитель ОП отметил, что в Днепре ограничат использование уличного освещения. Он подчеркнул, что, в случае продолжения обстрелов, нужно готовиться ко всем сценариям развития событий, в частности проблем с электроснабжением.
Что делать, когда исчез свет / Картинка 24 канала
Что об обстрелах Днепра говорят в ГСЧС
Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал о утренней атаке на Днепр. Он отметил, у каких именно городов и сел проблемы с током.
В результате этих ударов от электроснабжения были отсоединены отдельные микрорайоны города Днепра, а также населенные пункты: Синельниково, Васильковское, Роздоры,
– сообщил Хорунжий.
Почему Россия бьет по энергоинфраструктуре
Ранее в министерстве обороны Великобритании объяснили, для чего Россия атакует критическую инфраструктуру Украины. Там уверены, что наши враги постоянно отмечают поражение на поле боя. Путину ничего не остается делать, как запускать ракеты и дроны-камикадзе по энергосетям.
Массированные ракетные атаки свидетельствуют о бессилии государства-террориста на фронте. "Вторая армия мира" вынуждена отступать из захваченных населённых пунктов.