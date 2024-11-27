Атака на Тернопольщину: в регионе до сих пор могут возникать проблемы со связью и интернетом

Предыдущей ночью россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. Из-за этого часть базовых станций компании "Киевстар" оказалась без питания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора в комментарии Общественному.

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Что известно о проблемах со связью на Тернопольщине

Согласно обнародованной информации, для поддержания работы сети с 5 утра привлекли 12 мобильных и 3 стационарных генератора. Впрочем, даже несмотря на это часть абонентов может испытывать проблемы с голосовой связью и интернетом. Сейчас специалисты пытаются исправить ситуацию.

Специалисты компании продолжают выполнять все мероприятия для поддержания функционирования сети до полного восстановления электроснабжения базовых станций,

– говорится в сообщении.

Напомним, ночью 26 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал электроснабжение значительной части Тернопольской области. Известно, что в результате атаки сначала было обесточено 70 процентов территории охвата.

Позже, уже вечером, мэр Тернополя обратился к горожанам с важным сообщением. Он попросил тернополян быть максимально осторожными на дорогах из-за ситуации с электроснабжением, поскольку уличное освещение работали только на основных магистралях.