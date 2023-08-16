Не только медстрахование: с какими проблемами стали сталкиваться украинские беженцы в Израиле

В Израиле в украинских беженцев возникли некоторые проблемы с получением медицинского страхования и ухудшились определенные социальные условия. А внутренняя система безопасности страны достаточно придирчиво относится к приезжающим в страну.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Он объяснил основные причины этих проблем.

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Медицинская страховка

На днях стало известно о проблемах медицинского страхования украинских беженцев в Израиле. По словам журналиста, истек его срок. Более того – предоставлялось оно не всем, а лицам старше 60 лет.

"На медицинское страхование закончился бюджет. Поэтому ситуация пока неясна. Министр иностранных дел пообещал, что это технический сбой и он будет устранен. Впрочем, израильские больницы заявили, что все остается как было – денег с украинцев не потребуют", – пояснил он.

Цви Зильбер о проблемах украинских беженцев в Израиле: смотреть видео

Ухудшение социальных условий

Кроме медицинского страхования известны проблемы ухудшения социальных условий, которые Израиль предоставлял украинским беженцам. Речь идет об определенной сумме на аренду жилья и талоны на питание.

В последнее время эти деньги сократились. Если раньше более 10 тысяч человек получали эти талоны, то сейчас около 200. Я думаю, основная причина – люди сами не приходят, потому что уже встали на ноги и могут себя обеспечить,

– предположил Зильбер.

Проверка на границе

Израильское министерство внутренних дел достаточно придирчиво относится к тем, кто приезжает в страну с украинским паспортом. Такое началось еще в прошлом году.

"Были меры безопасности не допускать сюда украинцев. Затем суд это отменил. Была электронная виза для беженцев, которую должны были заполнять на границе. Но суд это тоже отменил. Потому что это прямое нарушение безвизового режима", – рассказал журналист.

Такие действия, в частности, израильское министерство внутренних дел прикрывает желанием "защитить страну от нелегалов", предположил Цви Зильбер. Но подобные меры нелогичны.

"Если в Израиль приезжает украинец, хочет получить политическое убежище как беженец с войны, его уже не могут депортировать, ему оформляют соответствующие документы и потом дают работу. То есть фактически сейчас они разворачивают и депортируют из страны туристов или людей, которые просто приехали навестить родственников", – поделился деталями он.

Ситуация с медицинским страхованием украинцев в Израиле: что известно