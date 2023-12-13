Страна просто развалится: возможна ли полная экономическая блокада России

Часто говорят, что санкции против России вообще не работают. Но такое утверждение не правдиво: они дают результат, несмотря на то, что ожидания были несколько иными. Полного краха Россия потерпела бы при экономической блокаде со стороны Запада.

Экономическая ситуация в России сейчас достаточно интересна – происходит рост экономики, но и усиливается инфляция Почему так происходит в эфире 24 Канала подробно объяснил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Почему экономика России демонстрирует рост

В издании The Economist опубликовали статью, в которой, ссылаясь на оценки экспертов, пишут, что экономика России может не выдержать постоянно растущих государственных расходов. Причиной тому низкий спрос и рост инфляции.

То есть фактически российская экономика не может выдержать сильно растущего, как бы это ни было парадоксально.

Экономика России арифметически действительно растет. Но за счет чего это происходит? Так произошло потому, что Россия взяла огромные средства из госбюджета, влив эти средства в военно-промышленный комплекс для создания танков, ракет и т.д.

– отметил Сергей Жирнов.

Произведя условный танк, создается прибавочная стоимость, которая войдет в годовой ВВП страны. Однако при этом дальше с этим танком не произойдет ничего другого, кроме как поездка на фронт, где его, скорее всего, уничтожат.

Так что деньги, которые якобы создали прибавочную стоимость, сразу же будут потеряны.

"Все в войне устроено именно так – это абсолютно непроизводственные расходы. Но это только с одной стороны", – заметил экс-сотрудник КГБ.

Как мобилизация приводит к инфляции

С другой стороны, для войны необходима не только техника, но и люди. Поскольку мало россиян хочет идти на войну, их туда привлекают большими деньгами. Раньше они могли зарабатывать 20 тысяч или получать 10-тысячную пособие по безработице. Сейчас же россиянам, то есть их семьям выплачивают 200 тысяч рублей – фактически десятимесячную зарплату.

Поэтому в регионах, у которых никогда раньше не было денег, начинают их получать. Денежные средства сразу попадают на потребительский рынок, а на нем автоматически начинают расти цены. Так и возникает инфляция.

Могут ли России устроить экономическую блокаду

К тому же курс рубля свалился. Это всегда хорошо для экспортеров, потому что за каждый доллар или евро за границей они получают больше рублей. Но есть и оборотная сторона медали.

"Россия ничего не производит, кроме нефти и газа. Поэтому в основном все завозят. Бытовые товары на 80% или 90% импортные. А импорт подорожал. Так что получается, что по цифрам что-то и увеличилось, но из-за инфляции, подорожания рубля и импорта российская экономика – в плачевном состоянии", – объяснил Жирнов.

К тому же с рынка России начали выходить значимые иностранные компании. Собственно, стало просто меньше покупать. Все это следствие западных санкций, и, собственно, показателем того, что они работают.

Другое дело, что нам хотелось бы, чтобы санкции вводили не градуировано, а чтобы против России устроили экономическую блокаду. То есть сказали, что с 1 января ни один товар из России не может быть вывезен, а ни один иностранный товар в Россию – ввезен. Тогда за 3 месяца страна бы развалилась бы,

– подчеркнул Жирнов.

А поскольку устроить такую экономическую блокаду очень сложно, то решение находит именно во введении санкций.

Борьба с обходом санкций

Кроме того, постепенное наложение санкций в Россию приводит к поиску путей их обхода. Соответственно, западные страны начинают бороться еще и с этим.

В частности, сейчас начали вводить санкции против фирм из ОАЭ, Китая, Индии и т.д.

Наконец, западные финансисты после двух лет великой войны обратили внимание на то, что в Киргизии вдруг внешняя торговля выросла в 5000 раз. Это не значит, что Киргизия стала могущественной страной. Это означает, что она покупает все, что Россия не может купить напрямую, а затем осуществляет реэкспорт,

– заметил Жирнов.

Однако этому сейчас пытаются противодействовать.

К слову, показателен факт нищенства Владимира Путина по Северной Корее, Ирану, Китаю и другим странам. Ведь самостоятельно Россия не справляется со своими потребностями в производстве оружия.

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