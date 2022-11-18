Будет холодно, – мэр Ивано-Франковска попросил местных выехать из города на зиму

Из-за постоянных обстрелов энергосистемы Украины существует большая вероятность того, что света не будет по несколько дней. Кроме того, 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, зимовать в многоэтажках будет сложно.

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Франковчан призывают выехать из города на зиму

Руслан Марцинкив объяснил, что ситуация с электроснабжением неутешительна. Россияне стряпают по объектам критической инфраструктуры и, похоже, не собираются останавливаться.

В результате обстрелов оккупантов 53 многоэтажки в Ивано-Франковске остались без отопления. Есть большая вероятность, что света не будет несколько дней.

Рекомендую найти местонахождение в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в селах,

– сказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив рассказал, что в настоящее время власти готовят пункты обогрева для жителей многоэтажек. Однако все они вместить не смогут.

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Ситуация в энергетике будет ухудшаться

Эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что россияне планировали разрушить энергосистему Украины еще в первый массированный удар. Однако им это не удалось, ведь украинские энергетики каждый раз быстро восстанавливают нанесенные повреждения.

К сожалению, враг истощает запасы энергетического оборудования. Поэтому ремонты и восстановления могут занимать неделю или две.

Бывший министр говорит, что ситуация действительно сложная. Не стоит уповать на плановые отключения и графики.

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