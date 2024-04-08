Оккупанты-вымогатели, палачи и пьяницы: проблемы в рядах российских войск фиксирует ISW

В подразделениях вооруженных сил России, которые страна-террорист привлекла к войне в Украине, "процветает" насилие против своих сослуживцев. А поскольку подкрепляют свою агрессию россияне часто алкоголем, в итоге все заканчивается убийствами.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Там отметили, что среди оккупантов распространено пьянство, вымогательство и пытки.

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В частности аналитики обратили внимание на публикацию российского "независимого" издания "Берег", где говорится о том, как военнослужащие вооруженных сил России пытали и убили своего товарища.

Россияне 14 часов пытали "товарища"

Этот случай действительно был и случился он в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), которая дислоцируется вблизи временно оккупированного села Гречишкино Луганской области.

Шестеро российских солдат 14 часов пытали другого российского солдата, прежде чем убить его, возможно, чтобы уладить личную вендетту командира,

– говорится в сводке.

Оккупанты-вымогатели

Отмечают также, что эти шестеро российских вояк входят в "банду вымогателей", где пьянство в подразделении является обычным явлением. Оккупанты регулярно избивают, пытают и требуют деньги у пьяных сослуживцев.

Вопиющие случаи в армии врага