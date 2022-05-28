Процесс длится иногда всего 48 часов, – Пентагон о транспортировке оружия из США в Украину

США продолжают помогать Украине оружием. В Пентагоне рассказали, что время играет очень важную роль, поэтому иногда процесс транспортировки длится всего 48 часов.

Об этом рассказал представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, каждый пакет помощи отличается. Все зависит от того, что просит Украина и что США могут предоставить.

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Транспортировка оружия порой занимает всего 48 часов

Кирби рассказал, что в Украину присылают оружие, которое уже приобрели Соединенные Штаты. Она лежит где-то на базах и складах за границей или на территории самих США. После запроса Украины идет поиск источника, где именно взять это вооружение.

Дальше президент США дает разрешение, а госсекретарь объявляет административную задачу. И время в этом процессе играет важную роль, ведь оружие следует направить быстро.

Даже когда мы производим список и ищем источники, в транспортном командовании Вооруженных сил США уже планируют рейсы. Они уже думают: "Если оружие будет поступать из базы X в США, то что нужно сделать, чтобы убедиться, что у нас есть самолеты, чтобы как можно скорее доставить его туда",

– отметил Кирби.

Спикер Пентагона отметил, что процесс транспортировки со временем удалось сократить так, что он иногда длится всего 48 часов.

"Не 48 часов, чтобы доехать до Украины, а 48 часов, чтобы осуществить доставку в регион. Иногда, попав в регион, оружие может быть в Украине уже через 24 – 36 часов. Это просто невероятной скоростью", – добавил Кирби.

Спикер Пентагона подытожил, что это действительно беспрецедентный процесс, ведь США могут переместить столько оружия в руки украинских бойцов за считанные дни.

Позиция США по войне в Украине

В Пентагоне провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины, в котором участвовали министры обороны более 40 стран. После этого глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что новые пакеты помощи готовы объявить еще 20 государств.

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что цепь поставки оружия для ВСУ настолько устойчива, что Россия не сможет сорвать поставки.

Кроме того, Соединенные Штаты мощно поддерживают Украину финансово. Еще 21 мая президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал закон о выделении для нашей страны 40 миллиардов долларов.

По словам госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, эти деньги используют на оборону, поддержку экономики и гуманитарные нужды.

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