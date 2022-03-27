Процесс переговоров с Россией бывает скандальным: Подоляк объяснил причины

Переговоры между Украиной и Россией не проходят без скандалов. Российская сторона сливает СМИ информацию о якобы деталях переговоров, чтобы разделить украинское общество.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию FAZ.NET, передает 24 канал.

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Российская сторона любит сливать СМИ какую-то информацию, какие-то версии по переговорам, надеясь в нашей стране, где идет открытая дискуссия, вызвать спекуляции, эмоции и конфликты,

– говорит Подоляк.

Условия будущего договора с Россией

Подоляк заверил, что сегодня речь не идет о нейтралитете. Украина настаивает на системе гарантий безопасности. Туда войдут страны, готовые предоставить эти гарантии в военном смысле. Кроме того, туда должны войти США, чтобы система работала.

Также советник главы ОП добавил, что территориальная целостность Украины очень важна. И этот вопрос должны решать президенты Украины и России.

Принципиальные позиции Украины:

прекращение огня;

максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины;

территориальная целостность и суверенитет Украины;

четкие, юридически закрепленные гарантии нашей сохранности.

Напомним, что ранее Financial Times опубликовало условия договора, которые якобы обсуждали Украина и Россия. Среди них – нейтралитет, сокращение вооружения и запрет иностранных военных баз в Украине. Но Украина быстро опровергла эти условия, назвав их только русскими.

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