"Прочь домой": смелые жители Приморска вытеснили мирным митингом оккупантов

Небольшой город Приморск на Запорожье показал настоящий украинский дух и жажду быть свободными. Утром 3 марта в городе собрался митинг против российской оккупации.

Как сообщили журналистам 24 канала митингующие, люди решили выразить протест против оккупации России.

Важно Российские войска остаются в оккупированном Бердянске

На мирном митинге собралось 2 – 3 тысячи человек, что немало для небольшого городка. В руках они держали украинские флаги. Бесстрашные приморцы без оружия подошли прямиком к военной технике, которую россияне оставили возле местной поликлиники.

Люди кричали, чтобы те убирались домой, свистели и махали руками. Наконец, благодаря настойчивости и единству российских оккупантов удалось выгнать за пределы города.

Они просто уехали за пределы Приморска! Пусть убираются прочь, Приморск – это Украина,

– подчеркнул участник митинга.

В то же время другой участник митинга сказал, что неизвестно, где именно оккупанты. Есть информация, что они могут вернуться в город. Однако по состоянию на 11.00 в центре города спокойно.

Военная техника в Приморске / Фото Дмитрия Кузьменко

Митинг в Приморске: смотрите видео

Приморцы прогнали российских оккупантов из города: смотрите видео

Добавим, что ранее в соседнем городе Бердянск бесстрашные жители послали вооруженных оккупантов вслед за российским кораблем. По словам советника президента Алексея Арестовича, рашистам удалось оккупировать Бердянск только потому, что там не было наших военных. Однако гражданские доказывают, что эта оккупация временная.

Увлекаемся вашей смелостью, украинцы! Украина победит!