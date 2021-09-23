Прочесывают более 400 гектаров: на Киевщине продолжаются поиски причастных к покушению на Шефира

На Киевщине 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители развернули масштабную спецоперацию по поиску преступников.

Полиция Киевской области вместе с Нацгвардией и работниками ГСЧС обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Начали также осмотр ближайших водоемов.

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В то же время оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор информации, опрашивают свидетелей.

Проверяются возможные пути отхода стрелка;

Отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления.

Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего, – добавили правоохранители.

В Киевской области продолжаются поиски причастных к покушению на Шефира / Фото телеграм-канала "Алярм"

Обстрел авто Шефира: коротко

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского – Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя.

Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада возле леса.

На нападение отреагировал и Владимир Зеленский, который находится в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

В Киевские области продолжаются поиски причастных к покушению на Шефира: смотрите видео