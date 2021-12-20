Продали по 2 билета на место: новый скандал в Укрзализныце

В Укрзализныце разгорелся новый скандал. В один из плацкартных вагонов продали больше билетов, чем в нем есть мест.

Сразу на 5 мест продали по 2 билета. Это произошло 19 декабря в поезде и №026 сообщением "Одесса – Рахов"

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Почему продали больше мест

Много мест продали в 5 вагоне поезда. Пассажиры имели по два одинаковых билета. К слову, ехать по двое на полке "повезло" детям.

Проводник пояснил, что недоразумение могло возникнуть из-за отмененного накануне поезда. Он пообещал связаться с начальником поезда и рассадить "лишних" пассажиров на свободные места. Люди уже пожаловались в "Укрзализныцю".

Пассажирам продали по 2 билета на место / Фото "Украинская служба информации"

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