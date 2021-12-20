Продали по 2 билета на место: новый скандал в Укрзализныце
20 декабря 2021 , 09:24Читати новину українською
Источник:Украинская служба информации
В Укрзализныце разгорелся новый скандал. В один из плацкартных вагонов продали больше билетов, чем в нем есть мест.
Сразу на 5 мест продали по 2 билета. Это произошло 19 декабря в поезде и №026 сообщением "Одесса – Рахов"
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Почему продали больше мест
Много мест продали в 5 вагоне поезда. Пассажиры имели по два одинаковых билета. К слову, ехать по двое на полке "повезло" детям.
Проводник пояснил, что недоразумение могло возникнуть из-за отмененного накануне поезда. Он пообещал связаться с начальником поезда и рассадить "лишних" пассажиров на свободные места. Люди уже пожаловались в "Укрзализныцю".
Пассажирам продали по 2 билета на место / Фото "Украинская служба информации"
Другие скандалы в Укрзализныце
- Недавно в одном из вагонов поезда Лисичанск – Ужгород тамбур засыпало снегом. Вероятно, так получилось через щели в дверях.
- В октябре 2021 года также возник скандал с билетами. Пассажирам продали билеты на вагоны, которых просто не было. Людям пришлось ехать 12 часов сидя по 3 – 4 человек на одном месте.
- Летом в Запорожье на станции Укрзализныци женщину с двумя детьми почти выгоняли из платного зала повышенного комфорта. Там заявили, что якобы детям в зале "запрещено спать".