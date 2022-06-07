"Продам дороговато": Притула выставит на аукцион картину, которую сам нарисовал

Сергей Притула продолжает копить деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. Его фонд продолжает активно функционировать.

На этот раз Притула анонсировала продажу собственной картины, чтобы вырученные деньги использовать для наших защитников. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Картину нарисовал еще на "Подъеме"

Аукцион своей картины волонтер готовит на вторую половину – конец июня . Ее Притула нарисовал примерно 11 – 12 лет назад в эфире программы "Подъем".

Это единственная картина, которую я нарисовал в своей жизни и я ее продам слишком дорого. Накупим чего-нибудь прекрасного,

– поделился Притула.

Он отметил, что подобные акции с продажами его Фонд будет понемногу заканчивать. Мол, людям они начинают уже "приедаться". Притула считает, что такие проекты работают только тогда, когда они новаторские и эксклюзивные.

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Притула анонсировал еще один аукцион

От Фонда Сергея Притулы стартует еще один аукцион. На нем выставят сразу 10 работ украинских современных художников .

Мы привлеклись поддержкой всех этих богемных людей – галеристов, коллекционеров и они нам выдернули такие картины, что когда я зашел на экспозицию, то просто не мог оторвать глаз.

– рассказал Притула.

Он подчеркнул, что на аукционе будут очень крутые и достаточно знаковые работы. К примеру, на картине, которую художник дописал 11 – 12 апреля, горит корабль в море, а мужчина сидит на берегу с банкой пива.

"На следующий день, когда он закончил эту работу, наши потопили крейсер "Москва". Это такая пророческая история", – отметил он.

Российский крейсер "Москва" загорелся 13 апреля . Именно он атаковал наших защитников на острове Змеиный 24 февраля.

Также на экспозиции есть работы Леся Подервянского и Александра Ройтбурда . "Это будет знаковое событие в мире искусства", – добавил Притула.

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