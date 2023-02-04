Отчаянная продавщица из Обухова сама набросилась на грабителя с пинками: эпическое видео

Украинские люди продолжают показывать свою несокрушимость и бесстрашие. Отчаянная продавщица из Обухова сама остановила грабителя.

Историю рассказал Андрей Небитов – глава полиции Киевщины. Он рассказал, что храбрая женщина ни на миг не испугалась грабителя, который ворвался в магазин. Продавщица сама остановила нападающего, бросившегося на нее с палкой.

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Через мгновение забрала деревяшку и пинком выгнала из магазина. А какие-то идиоты оккупанты думают, что могут захватить этот народ. Наши люди – несокрушимые,

– заявил Небитов.

Нападающего уже нашли правоохранители. В настоящее время он находится в изоляторе.

Продавщица сама остановила грабителя: смотрите видео Андрея Небитова

Важно! Украинцы своей смелостью восхищают весь мир.

Видео, опубликованное Небитовым, очень понравилось украинцам. Они оставили много лайков и много теплых слов. Предлагаем просмотреть самые яркие:

"С такими женщинами нас не побороть! Спасибо за отвагу";

"На это можно смотреть вечно";

"Смелая украинская женщина".

Кроме того, в сети сообщили, что храбрая продавщица уже получила награду от правоохранителей. В то же время, эта информация пока не подтверждена.