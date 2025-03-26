Садовый отреагировал на продажу алкоголя ночью во Львове и предупредил о последствиях

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе планируют возобновить мониторинговые группы, чтобы выявлять нарушения по продаже алкоголя ночью и передавать информацию правоохранителям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Львова в его телеграм-канале.

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Во Львове усилят контроль за продажей алкоголя

Во Львовском городском совете в среду, 26 марта, провели совещание с полицией и налоговой по продаже алкоголя во время комендантского часа.

Меня часто на встречах спрашивают, почему после полуночи во Львове свободно продают алкоголь. Это вызывает вполне понятное возмущение. В последнее время этот вопрос все чаще звучит от ветеранов. Они прямо говорят: в городе, который живет войной, подобное – недопустимо. И они правы!

– написал Садовый.

Мэр также опубликовал видео из магазина "Новый градус", что на улице Юрия Липы в Шевченковском районе Львова. На кадрах можно увидеть, как мужчины после полуночи покупали алкоголь и рассчитывались карточкой.

Андрей Садовый подчеркнул, что закон четко определяет ответственность: за продажу алкоголя ночью полиция накладывает штраф, а налоговая аннулирует лицензию.

Город, со своей стороны, готов возобновить мониторинговые группы в районах, чтобы выявлять нарушения и передавать информацию правоохранителям,

– добавил мэр Львова.

Он призвал львовян фиксировать на камеру факты нарушения и присылать ему в личные сообщения. Также сообщать о работе алкомаркетов в комендантский час можно на Горячую линию города по телефону 1580.