Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис мера Львова у його телеграм-каналі.
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У Львові посилять контроль за продажем алкоголю
У Львівській міській раді у середу, 26 березня, провели нараду з поліцією та податковою щодо продажу алкоголю під час комендантської години.
Мене часто на зустрічах запитують, чому після півночі у Львові вільно продають алкоголь. Це викликає цілком зрозуміле обурення. Останнім часом це питання дедалі частіше звучить від ветеранів. Вони прямо кажуть: у місті, яке живе війною, подібне – неприпустиме. І вони праві!
– написав Садовий.
Міський голова також опублікував відео з магазину "Новий градус", що на вулиці Юрія Липи у Шевченківському районі Львова. На кадрах можна побачити, як чоловіки після півночі купували алкоголь і розраховувалися карткою.
Андрій Садовий підкреслив, що закон чітко визначає відповідальність: за продаж алкоголю вночі поліція накладає штраф, а податкова анулює ліцензію.
Місто, зі свого боку, готове поновити моніторингові групи в районах, щоб виявляти порушення і передавати інформацію правоохоронцям,
– додав мер Львова.
Він закликав львів'ян фіксувати на камеру факти порушення і надсилати йому в приватні повідомлення. Також повідомляти про роботу алкомаркетів у комендантську годину можна на Гарячу лінію міста за телефоном 1580.