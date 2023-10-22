Оккупанты говорят, что продают "квартиру Зеленских" в Крыму: где здесь ложь

Россияне заявляют, что национализировали квартиру во временно оккупированном Крыму, принадлежавшую супруге президента Зеленского. Теперь они якобы продают ее на аукционе за миллионы рублей.

Как пишут российские СМИ, заявки на аукцион будут приниматься до 26 октября, а торги должны пройти 30 октября. Расположено имущество, когда-то записанное на Елену Зеленскую, в поселке Ливадия неподалеку от Ялты. В то же время 24 Канал решил расследовать, действительно ли это так.

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Продают ли оккупанты "квартиру Зеленских" в Крыму?

В апреле 2013 года Елена Зеленская действительно приобрела квартиру в ныне оккупированном Крыму за 163 893 долларов в поселке Ливадия. В частности, об этом говорилось в ее декларации за 2019 год, когда Владимир Зеленский был избран президентом.



Дом в Крыму с "квартирой Зеленских" / Фото с росСМИ

В штабе нынешнего главы государства тогда констатировали, что супруги Зеленские намерены пользоваться жильем только после того, как полуостров будет деоккупирован.

В то же время издание Reuters писало в начале мая 2019, что указанную недвижимость в ЖК "Император" выставили на продажу на сайте агентства "Причал 82".

по состоянию на 22 октября 2023 года не нашел объявление о продаже "квартиры Зеленских" на сайте "Причал 92". Это может свидетельствовать о том, что имущество либо продали, либо сняли с продаж.

В последние месяцы вражеские медиа пишут о "масштабной национализации" объектов в Крыму, "связанных с Киевом", и продаже их в пользу России.

Однако если квартиру Зеленской на протяжении этих лет продали по объявлению, то оснований для так называемой "национализации" у захватчиков не было.

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Собственно, первым аргументом в пользу того, что материалы российских СМИ о "выставке на аукцион квартиры Зеленских" – фейковые, есть тот факт, что соответствующий лот невозможно найти на сайте "ГИС Торги".

Еще 12 октября "Экономическая правда" утверждала, что объекта с адресом: Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, дом. 44 А, кв. 501, – в российской системе тендеров просто нет.



На российском сайте "ГИС Торги" нет "квартиры Зеленских" / Скриншот "Экономической правды"

Кроме того, журналисты 24 Канала заметили, что существенно отличается площадь квартиры, которую "собрались продавать" оккупанты за якобы 24 642 490 рублей (240 тысяч евро), и площадь той квартиры, которая была указана в декларации Елены Зеленской за 2019 год.

Итак, квартира, о которой пишут российские СМИ, имеет площадь 119,5 квадратных метров, а та квартира, которую указывала Зеленская в декларации, имеет площадь в 129,8 квадратных метров.



РосСМИ пишут о продаже "квартиры Зеленских" в Крыму / Скриншот 24 Канала



Какая реальная площадь "квартиры Зеленских" / Скриншот "Радио Свободы" с сайта НАПК

Итог простой, – очевидно, россияне заврались. Несоответствие в цифрах и отсутствие соответствующего лота подтверждают, что никакой продажи "квартиры Зеленских" в Крыму не происходит.

Неизвестно точно, кому сейчас принадлежит эта недвижимость, действительно ли она была "национализирована" Россией. Однако кремлевские СМИ продолжают распространять фейки об "эффективной борьбе со следом киевского режима" в Крыму и на других временно оккупированных территориях.