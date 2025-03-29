В сети появилось объявление о продаже советского танка Т-10, "доставшегося от деда"
- В Каменском на Днепропетровщине выставили на продажу советский танк Т-10 1950 года за 7,3 миллиона гривен, с возможностью обмена.
- Объявление было удалено с портала OLX, танк имеет VIN-код 14881941 и требует ремонта ходовой части и кузова.
- Танк оснащен 700-сильным двигателем и имеет пробег более 756 тысяч километров, с необычными "опциями комфорта", такими как кожаный салон и автопечь Webasto.
В городе Каменское Днепропетровской области выставили на продажу советский танк Т-10, выпущенный в 1950 году. Владелец оценил боевую машину в 7,3 миллиона гривен, однако также рассматривает вариант обмена на другое имущество.
Объявление уже было удалено с портала OLX. Об этом сообщает 24 Канал.
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Танк на OLX
В интернете появилось объявление о продаже советского танка Т-10 1950 года. Владелец готов продать его за 7,3 миллиона гривен или обменять на другое имущество.
Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года,
– коротко описал товар продавец.
Объявление о продаже танка Т-10 / Скриншот
Согласно техническому описанию, танк имеет VIN-код 14881941 и двигатель мощностью 700 лошадиных сил. Пробег боевой машины поражает – более 756 тысяч километров.
Состояние бронетехники, по словам владельца, в целом неплохое: корпус не испытывал серьезных повреждений и не перекрашивался, однако требует ремонта ходовой части и кузова.
Объявление также содержит довольно необычный список "опций комфорта": продавец указал, что танк имеет кожаный салон, автопечь Webasto и кнопку запуска двигателя.
Позже объявление удалили с сайта.