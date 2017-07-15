Абсолютно новая версия и правила: почему в США запускают собственный TikTok

За последние годы TikTok из развлекательного приложения для подростков превратился в символ геополитического напряжения между США и Китаем. Американские власти, обеспокоены влиянием Пекина на популярную платформу, и не раз пытались или заставить ее продать, или запретить полностью. В то же время TikTok стал настоящей цифровой площадкой для десятков миллионов американцев – от школьников до малого бизнеса.

Вопрос продажи приложения снова оказался в центре внимания, но теперь речь уже не о простой передаче доли собственности, а о создании абсолютно новой версии TikTok для США. Запуск "американского TikTok" может состояться уже в сентябре. И хотя ByteDance, по-прежнему, молчит, аналитики говорят о грядущих изменениях, которые могут в корне трансформировать пользовательский опыт: новый алгоритм, новые правила взаимодействия, ограничения на глобальный контент – и, возможно, разрыв с материнской экосистемой.

В материале 24 Канала читайте о том, как приложение, начинавшееся как платформа для танцев под музыку, стало инструментом больших политических решений, а также как США пытаются получить контроль над TikTok.

Новый TikTok для США: что известно?

Продажа TikTok в США неизбежно будет сопровождаться радикальными изменениями, в частности, американцы, вероятно, получат отдельную версию приложения, которую придется загружать заново. И этот новый TikTok может ощутимо отличаться от привычного – как внешне, так и по содержанию.

Президент Дональд Трамп, который трижды уже откладывал выполнение закона об обязательной продаже TikTok или его блокировке в США, теперь заявляет: покупатель найден. Тем временем, по данным The Information, ByteDance уже работает над совершенно новой версией TikTok, созданной специально для американского рынка, и ее запуск может состояться уже 5 сентября.

Идея создания отдельной версии не слишком удивляет. Во-первых, главный вопрос – алгоритм "For You", то есть "секретное оружие" TikTok, которое отвечает за подбор видео.

Китай неоднократно заявлял, что не позволит передавать этот алгоритм новому владельцу. А значит, новый американский TikTok вынужден будет создать собственный алгоритм с нуля.

В самой компании TikTok ситуацию не комментируют, а CNN утверждает, что пока не смогла независимо подтвердить достоверность информации.

Согласно источникам The Information, новое приложение запустится в день, когда старая версия TikTok будет изъята из американских App Store. В то же время, американцы вероятно смогут пользоваться имеющейся версией еще до марта 2026 года. Хотя, как отмечают источники, график еще может измениться.

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В то же время, перенос профилей пользователей и сохраненного контента в новое приложение может оказаться технически сложной задачей. К тому же, вероятно, американские пользователи потеряют возможность полноценно взаимодействовать с контентом из других стран, и наоборот. А это – один из самых ценных аспектов TikTok как глобальной платформы.

Интересно, что еще в январе этого года представитель TikTok убеждал Верховный суд, что создание отдельного приложения "займет много лет" и что новая версия будет "фундаментально другой" по контенту. И хотя компания теперь таки работает над отдельным приложением, сам аргумент об отличии "американского TikTok" остается справедливым.

В иске 2023 года TikTok предупреждал: в случае разрыва с ByteDance, американский TikTok превратится в изолированный остров, лишенный доступа к глобальной экосистеме, что сделает его менее конкурентным. Верховный суд все же признал конституционность закона, требующего продажи или запрета.

Первый удар Трампа: приказ запретить или продать (2020)

Эпопея с продажей TikTok в США длится уже почти пять лет. Президент Дональд Трамп в августе 2020 года во время своей первой каденции начал наступление на TikTok, издав два чрезвычайных указа.

Первый запрещал американским компаниям любые соглашения с ByteDance (владельцем TikTok), фактически направляясь на блокирование работы приложения в США.

Второй предписывал ByteDance в течение 90 дней избавиться от американских операций TikTok – то есть продать их компании из США.

Таким образом, Белый дом требовал полного отчуждения TikTok от китайских владельцев, объясняя это угрозой, что приложение может использоваться Пекином для шпионажа или пропаганды.

Эти шаги Трампа вызвали панику в бизнес-кругах: американские гиганты поспешили рассмотреть возможность приобретения TikTok. Сначала корпорация Microsoft открыто подтвердила интерес к покупке.

Впоследствии появился альянс Oracle и Walmart, которым Трамп в сентябре 2020-го даже предварительно благословил сделку.

Планировалось создать новую компанию TikTok Global в США, где Oracle и Walmart вместе получили бы 20% акций, а ByteDance сохранял бы контроль над остальными 80%.

Однако такая схема не устраняла китайской собственности, следовательно сделка не решала бы главной претензии Вашингтона по TikTok. В конце концов, ни с Microsoft, ни с Oracle-Walmart сделка так и не осуществилась – дедлайны истекали, а ясности относительно будущего TikTok не было. ByteDance отреагировала на давление США сочетанием переговоров и юридической защиты. Компания отрицала обвинения в шпионаже, напоминая, что модерация контента TikTok осуществляется в США, а само приложение предназначено для развлечений, а не политики.

В то же время, TikTok подал иск в суд против администрации Трампа, обвинив правительство в нарушении надлежащей правовой процедуры при попытке запрета приложения.

Федеральные суды быстро стали на сторону TikTok: в сентябре – октябре 2020-го они приостановили действие указов Трампа, фактически заблокировав запланированный запрет за превышением полномочий власти. Пока шла судебная тяжба, министерство торговли откладывало введение санкций, а администрация трижды продлевала срок "продажи" TikTok, пока в конце 2020 года эти требования не были тихо отложены на неопределенный срок. Трампов план принудительной продажи рассыпался, так и не доведя дело до конца.

Пауза и пересмотр стратегии при Байдене (2021 – 2022)

В январе 2021-го к власти пришла администрация Джо Байдена, которая выбрала более осторожный подход в деле TikTok. Новый президент фактически поставил на паузу наследство Трампа: сразу после инаугурации правительство приостановило судебные апелляции, которые пытался продвигать Трамп, тем самым заморозив вопрос запрета TikTok. А уже в июне 2021 года Байден официально отменил указы своего предшественника, пытавшихся заблокировать TikTok (и другое китайское приложение WeChat) в США.

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Вместо прямых запретов Байден распорядился провести комплексный пересмотр рисков, которые представляют для национальной безопасности все иностранные приложения, и разработать четкие критерии контроля за ними. Этот шаг администрации Байдена несколько разрядил обстановку. Китайские власти приветствовали отказ США от немедленного запрета TikTok как "позитивный шаг" и призвали Вашингтон обойтись без политизации экономических вопросов.

Зато само приложение получило передышку: благодаря отмене указов TikTok избежал угрозы немедленного "отключения" в США и продолжил наращивать аудиторию. К сентябрю 2021 года TikTok уверенно сообщил о преодолении отметки в 1 миллиард активных пользователей в мире, из них более 100 миллионов – в Соединенных Штатах. Однако пауза не означала забвения проблемы. Правительственный комитет CFIUS (Комитет по иностранным инвестициям в США) продолжил собственную проверку сделки ByteDance с Musical.ly, что и привела TikTok на американский рынок.

TikTok, в свою очередь, пытался добровольно снять опасения относительно безопасности. Компания объявила о проекте под кодовым названием "Project Texas" – комплекс мероприятий стоимостью 1,5 млрд долларов, призванный изолировать данные американских пользователей от вмешательства из Китая. В частности, в июне 2022-го TikTok сообщил, что мигрировал данные пользователей США на серверы в США, под управлением фирмы Oracle. Она должна была также осуществлять надзор за исходным кодом платформы, чтобы убедиться в отсутствии "бэкдоров" для китайских властей.

ByteDance надеялась, что такое структурное решение развеет опасения Вашингтона без продажи бизнеса. Однако ряд инцидентов в конце 2022 года только усилила подозрения. Летом журналисты BuzzFeed обнародовали записи, которые указывали, что инженеры ByteDance в Китае неоднократно имели доступ к конфиденциальным данным американских пользователей TikTok. Сам TikTok ответил расплывчатыми заявлениями о приверженности к безопасности, не опровергнув прямо эти обвинения.

В декабре 2022-го ФБР откровенно предупредило, что китайские спецслужбы теоретически могут использовать алгоритмы TikTok для манипуляций общественным мнением или шпионажа. Более того, ByteDance вынуждена была признаться, что четверо ее сотрудников незаконно отслеживали через TikTok местонахождение нескольких западных журналистов (чтобы выявить источник утечек информации), за что тех сотрудников уволили. Эти скандалы добавили аргументов чиновникам в Вашингтоне, которые и без того с недоверием относились к китайскому приложению.

Новое давление: государственные запреты и позиция Пекина (2023)

На фоне обострения риторики в 2023 году федеральные власти США перешли от проверок к практическим ограничениям. В феврале 2023-го Белый дом приказал всем правительственным учреждениям за 30 дней удалить TikTok с государственных мобильных устройств.

Конгресс также принял закон, запрещающий TikTok на всех устройствах, принадлежащих федеральным органам власти. Эти шаги имели скорее символический характер, но показывали: терпение в Вашингтоне иссякает. Окончательно судьбу TikTok решили взяться решать законодатели. 23 марта 2023 года генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу выступил на многочасовых слушаниях в Конгрессе, где его буквально засыпали острыми вопросами депутаты обеих партий. Несмотря на спокойные попытки Чу заверить, что TikTok не является "троянским конем" Пекина, скепсис конгрессменов только возрос.

К тому же, именно в этот день китайские власти выложили свои карты на стол: пресс-секретарь министерства коммерции КНР заявила, что Пекин категорически против принудительной продажи TikTok и будет "решительно отрицать" любую такую сделку. Она подчеркнула, что силовой разрыв TikTok с ByteDance "серьезно подорвет доверие инвесторов со всего мира к инвестициям в США". Китай дал понять: экспортные ограничения на высокие технологии, введенные ранее, означают, что продажа TikTok с передовым алгоритмом рекомендаций невозможна без разрешения Пекина.

Фактически, Китай пригрозил ветировать любую сделку, навязанную из Вашингтона, ведь TikTok – один из крупнейших глобальных технопроектов страны. Позиция Пекина только подлила масла в огонь в США. Если раньше некоторые чиновники сомневались, действительно ли TikTok подконтролен китайскому государству, то теперь сопротивление со стороны КНР восприняли как косвенное доказательство такого контроля.

Американские чиновники из комитета CFIUS, разочарованы "Project Texas", уже в марте 2023-го сообщили TikTok: никакие промежуточные меры не успокоят их опасений, пока ByteDance не продаст свою долю в компании полностью.

Таким образом, и Белый дом, и Конгресс согласовали позиции: или TikTok отделяется от Китая, или будет заблокирован на территории США. В марте 2023 года сразу несколько законопроектов по TikTok было внесено в Конгресс. Один из них, получивший название "Акт о защите американцев от приложений под контролем иностранных противников" (так в Вашингтоне открыто назвали TikTok угрозой), предусматривал предоставление президенту полномочий запрещать такие приложения. Впрочем, в конце концов решили действовать проще: отдельным законом обязать ByteDance продать TikTok американцам. В марте 2024 года Палата представителей США подавляющим большинством голосов (352 – за, 65 – против) приняла законопроект, который давал китайским владельцам TikTok около 6 месяцев на отчуждение активов в США, иначе приложение должно было быть заблокировано.

Это был беспрецедентный шаг – впервые американское законодательство напрямую нацелилось на запрет социальной сети, популярной среди десятков миллионов граждан. Дебаты на Капитолийском холме были напряженными. Сторонники жестких действий отмечали угрозу, что "данные американцев окажутся в руках Коммунистической партии Китая", а TikTok может использоваться для "вредного воздействия на молодежь и шпионажа".

Белый дом также поддержал инициативу: советник по нацбезопасности Джейк Салливан публично спрашивал, хотят ли американцы, чтобы TikTok контролировала Китай, и должны ли данные детей "идти в Китай или оставаться в Америке". Китайское правительство, со своей стороны, отреагировало резко: в марте 2024-го МИД КНР заявил, что Соединенные Штаты "ни разу не предоставили доказательств угрозы со стороны TikTok, но несмотря на это не прекращают атаку на приложение".

Некоторые либерально настроенные конгрессмены (в основном демократы) высказывали предостережения против такого закона, замечая, что он может нарушать Первую поправку о свободе слова и устанавливать опасный прецедент цензуры платформы.

Но большинство законодателей – и республиканцев, и демократов – в условиях предвыборного года предпочитали выглядеть жесткими в отношении Китая. Поэтому в апреле 2024 года закон о "продаже или бане" TikTok уверенно прошел через Сенат и лег на подпись президенту Байдену.

Закон 2024 года: TikTok на продажу до 2025 года

24 апреля 2024 года Джо Байден подписал закон, фактически ставший приговором для TikTok в его тогдашнем виде. Новые нормы требовали, чтобы ByteDance в течение 9 месяцев (то есть до января 2025 года) полностью отчудила свою долю в американском сегменте TikTok.

В случае невыполнения – в США вступал в силу полный запрет приложения. Закон определил механизм: после дедлайна власти США получали право требовать от Apple, Google и других компаний изъять TikTok из своих магазинов и прекратить его обновление или техническую поддержку. Это означает, что без продажи TikTok постепенно выключат – существующие версии приложения со временем станут нефункциональными из-за нехватки обновлений. Включение этих положений в закон стало кульминацией многолетнего давления Вашингтона на TikTok.

Нормы о TikTok добавили, немного иронично, к пакету помощи союзникам (закону о поддержке Украины, Израиля и Тайваня), что гарантировало его быстрое принятие. Сам факт, что Конгресс и президент выбрали законодательный путь решения проблемы, а не просто указ или санкции, подчеркнул серьезность намерений. Впервые в истории США законом вводился возможный запрет социальной сети – шаг, который сразу вызвал критику со стороны правозащитников и экспертов по конституционному праву.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) предупредил, что запрет TikTok создает опасный прецедент ограничения цифровой свободы выражения мнений. TikTok без ответа не остался. Генеральный директор Шоу Цзы Чу вскоре после подписания закона обратился напрямую к пользователям платформы. В видеообращении он заверил аудиторию, что TikTok "никуда не исчезнет" и будет бороться – мол, "факты и Конституция на нашей стороне, поэтому мы ожидаем снова победить".

TikTok обратился в Верховный суд, однако 17 января 2025 года тот отказал в удовлетворении апелляции – закон о "продаже или бан" окончательно получил зеленый свет. На 19 января 2025 года было назначено официальное начало блокировки TikTok в США. Накануне этой даты ситуация достигла драматической развязки. 18 января 2025 года пользователи внутри США обнаружили, что не могут просматривать новые видео в TikTok – сервис начал отключаться, показывая сообщение о том, что "закон о запрете TikTok вступил в силу, поэтому приложение недоступно". TikTok исчез из магазинов App Store и Google Play, официальный сайт сообщал о недоступности сервиса.

Казалось, что пятилетняя эпопея подошла к концу, и TikTok навсегда пойдет по пути китайского Huawei – под запрет в США.

Неопределенность 2025: судьба TikTok висит на волоске

Однако история получила неожиданный поворот, связанный с политическим изменением в Вашингтоне. На момент вступления закона в действие президентом США должен был стать Дональд Трамп, который выиграл выборы 2024 года и готовился вернуться в Белый дом. Парадоксально, но тот же Трамп, что в 2020-м начал крестовый поход против TikTok, в 2025-м уже не стремился к полной блокировке популярной платформы. Как объяснила его пресс-секретарь, Трамп "не хочет, чтобы TikTok исчез" для американцев.

Еще до инаугурации его представители обратились в Верховный суд с просьбой отложить вступление в силу запрета, чтобы новая администрация могла "дипломатично" решить вопрос. Получив власть, Трамп начал действовать. Уже в первый день пребывания в должности он издал указ, которым отсрочил выполнение закона: новой датой "отключения" TikTok стало 5 апреля 2025 года вместо 19 января.

Впоследствии эту паузу продлили еще – до лета 2025-го. Администрация открыто заявила, что предпочитает договориться с ByteDance полюбовно. По данным медиа, в кулуарах обсуждалась возможная сделка: ряд американских инвесторов (в том числе компании, связанные с Кремниевой долиной) выкупят контрольный пакет в TikTok, тогда как ByteDance сохранит около 20% собственности. Такое партнерство имело бы целью гарантировать сохранение TikTok для 170 миллионов американских пользователей и 7,5 миллионов американских бизнесов, зависящих от платформы, но одновременно устранить прямой китайский контроль.

Переговоры зашли нелегко. Доверие между Вашингтоном и Пекином было подорвано, да и Трамп вскоре усложнил ситуацию, повысив торговые пошлины для Китая – после этого, как сообщается, потенциальная сделка по TikTok затормозилась. В Конгрессе тоже звучала критика: сенаторы из обеих партий упрекали администрацию, что она "затягивает" выполнение закона и подвергает страну рискам, которые сама же признала.

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По состоянию на середину 2025 года судьба TikTok в США все еще неопределенная. Формально действует закон, который обязывает до января 2025-го избавиться от китайской собственности – этот срок уже истек. Но благодаря политическому вмешательству TikTok продолжает работать, хоть и под угрозой принудительного отключения в любой момент. ByteDance оказалась между молотом и наковальней: Пекин, судя по всему, запретил ей уступать американскому давлению, тогда как в США компании все сложнее отбиваться от обвинений.

Эту неопределенность не спасают и заявления Трампа и слухи о новом приложении для США.

Пятилетняя сага борьбы за TikTok иллюстрирует, как глобальное технологическое соперничество превращается в политическую драму. И хотя стороны неоднократно заявляли о готовности защищать свои интересы до конца, на практике и США, и Китай пока выбирают осторожную игру, понимая, что TikTok стал больше, чем просто приложением – он стал разменной монетой в большой геополитической игре XXI века.