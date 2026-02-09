Об этом пишет Агентство по розыску и менеджменту активов. По этому аукциону провели тщательную проверку победителей.
Что обнаружило АРМА во время проверки аукциона на продажу земель на полонине Боржава?
Проверка показала, что победители торгов могут быть связаны с бывшими владельцами, а потому, если такие результаты подтвердить, то существует риск фактического возвращения актива под их контроль.
Поэтому Агентство отказалось от подписания протокола о завершении торгов и заключения договора купли-продажи.
Продажи обеспечивает конкурентность и прозрачность торгов, тогда как АРМА несет ответственность за конечный результат – недопущения возвращения актива под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями,
– объясняют в АРМА.
Учитывая все факты, Агентство направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Правоохранители должны провести процессуальную оценку причастности победителей торгов к бывшим владельцам. В дальнейшем АРМА проведет повторный аукцион с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами.
Что известно о земельных участках на полонине Боржава?
АРМА получило управление над землей площадью 460 гектаров на полонине Боржава, расположенной на Закарпатье. В июле 2024 года суд арестовал эти активы и теперь их продают через электронную торговую систему Prozorro.
Агентство не вмешивается в ход электронных торгов, формирование ценовых предложений, организацию и администрирование аукционов, определение победителя, а также в маркетинговые и информационные мероприятия.
Ранее СМИ писали, что АРМА могло продать земли стоимостью 89,5 миллиона гривен покупателям, которые связаны с семьей Левочкиных.