Об этом пишет Агентство по розыску и менеджменту активов. По этому аукциону провели тщательную проверку победителей.

Что обнаружило АРМА во время проверки аукциона на продажу земель на полонине Боржава?

Проверка показала, что победители торгов могут быть связаны с бывшими владельцами, а потому, если такие результаты подтвердить, то существует риск фактического возвращения актива под их контроль.

Поэтому Агентство отказалось от подписания протокола о завершении торгов и заключения договора купли-продажи.

Продажи обеспечивает конкурентность и прозрачность торгов, тогда как АРМА несет ответственность за конечный результат – недопущения возвращения актива под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями,

– объясняют в АРМА.

Учитывая все факты, Агентство направило официальные обращения в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Правоохранители должны провести процессуальную оценку причастности победителей торгов к бывшим владельцам. В дальнейшем АРМА проведет повторный аукцион с учетом обновленных подходов к управлению арестованными активами.

Что известно о земельных участках на полонине Боржава?