Про це пише Агентство з розшуку та менеджменту активів. Щодо цього аукціону провели ретельну перевірку переможців.

Що виявило АРМА під час перевірки аукціону на продаж земель на полонині Боржава?

Перевірка показала, що переможці торгів можуть бути пов'язані з колишніми власниками, а тому, якщо такі результати підтвердити, то існує ризик фактичного повернення активу під їхній контроль.

Тож Агентство відмовилося від підписання протоколу про завершення торгів та укладання договору купівлі-продажу.

Продажі забезпечує конкурентність і прозорість торгів, тоді як АРМА несе відповідальність за кінцевий результат – недопущення повернення активу під контроль осіб, пов’язаних із кримінальними правопорушеннями,

– пояснюють в АРМА.

Враховуючи всі факти, Агентство направило офіційні звернення до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Правоохоронці повинні провести процесуальну оцінку причетності переможців торгів до колишніх власників. У подальшому АРМА проведе повторний аукціону з урахуванням оновлених підходів до управління арештованими активами.

Що відомо про земельні ділянки на полонині Боржава?