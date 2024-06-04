Правительство продлило отсрочку от мобилизации еще на 3 месяца

4 июня 2024, 14:43
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Тарас Мельничук

Части украинцев продлили бронирование. Правительство автоматически продлило отсрочку от мобилизации еще на 3 месяца.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что это касается тех работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.

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Кому продлена отсрочка

Бронирование автоматически продлят на три месяца для тех, у кого не закончился ее срок на момент принятия постановления, 7 мая.

Постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Кто подпадает под бронирование

Напомним, что сейчас предприятия могут бронировать до 50% своих военнообязанных работников. В частности под бронирование подпадают работники предприятий, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны в вооружении и военной технике.

Также, по постановлению Кабмина, есть предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, которые имеют возможность бронировать своих военнообязанных сотрудников до 100%.

Известно, что сейчас власть нарабатывает новые механизмы бронирования, поэтому правила могут измениться. В частности ранее председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что правительство разрабатывает новый механизм бронирования, где критерием станут уплаченные налоги или зарплаты работников.

Однако впоследствии СМИ сообщили, что ОП отказался от реализации идеи "экономического бронирования".

Автор: Анастасія Кушпіт