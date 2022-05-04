Продолжаем держать оборону - командир защитников "Азовстали" записал срочное обращение

Командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко записал срочное обращение. На территории мариупольского завода идут тяжелые кровопролитные бои.

Военные продолжают держать оборону, хотя ситуация сверхсложная. Силы противника преобладают.

Важно Успеха нет, – в Генштабе прокомментировали штурм "Азовстали"

Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода,

– отметил Прокопенко.

Он подчеркнул, что гордится солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Командир поблагодарил мир за колоссальную поддержку мариупольского гарнизона

"Ситуация крайне сложная, но, несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", – подытожил Прокопенко.

Что известно о прорыве оккупантов на "Азовсталь"

Информация о том, что россияне прорвались на территорию "Азовстали", появилась в СМИ 4 мая. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что там продолжаются тяжелые бои, а связи с защитниками нет.

Заметим, "Азовсталь" – крепость, которую крепко держат наши защитники. Она не подконтрольна оккупантам, поэтому там скрываются и гражданские люди. Часть из них удалось эвакуировать. Вечером 30 апреля с территории завода выехали 20 человек, спустя еще 2 дня – более 100. Однако сотни людей остались там, вместе с ранеными военными, которых около 500.

На самом заводе заканчивается еда и вода. Командир 12 бригады Нацгвардии Денис Шлег рассказывал, что люди едят раз в день, а на Пасху имели сухарик с вареньем.

Депортация мариупольцев

Кроме того, россияне издеваются над местным населением. Они незаконно депортируют мариупольцев на свою территорию. Перед тем как отпустить людей, их держат в "фильтрационных лагерях". Там бесчеловечные условия, а еда – всего раз в день.

После "фильтрации" людям выдают специальную бумажку. Дальше вывозят далеко, оставляют без связи и денег. Судьба депортированных пока неизвестна.

Смотрите фильм "Мариуполь. Хроники ада":