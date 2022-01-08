Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Важно У Назарбаева говорят, что он не убегал и находится в Казахстане

По данным КНБ Казахстана, информация о якобы задержании племянника первого президента Казахстана не соответствует действительности.

Первым заместителем так и работает,

– сказал собеседник агентства.

Что этому предшествовало

7 января в социальных сетях активно распространяли информацию о том, что Абыш больше не занимает должность первого заместителя КНБ, потому что его задержали. Также СМИ писали, что Назарбаев с семьей сбежал из Казахстана. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев.

Однако все это оказалось фейком. Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил, что бывший президент Казахстана не убегал из страны и якобы находится в столице.

Обратите внимание! Ранее Нурсултан Назарбаев ушел с поста председателя Совбеза. Такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев по требованию протестующих.

Протесты в Казахстане: главное

3 января 2022 года в разных городах Казахстана начались протесты. В частности люди требовали снижения цены на газ. Однако даже после выполнения этого требования протесты не прекратились.

На фоне протестов правительство ушло в отставку. Указ об этом 5 января подписал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Совбез ОДКБ согласовал ввод войск в Казахстан. Первой свой контингент начала вводить Россия. Вслед за ней и Беларусь.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий. В Алматы утром 6 января начали зачистку от митингующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил силовикам открывать огонь по митингующим.

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