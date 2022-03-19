Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя
Источник:Генштаб ВСУ
Прошли 23 сутки противостояния Украины полномасштабной атаке российских убийц. Оккупанты пытаются разрушить Мариуполь, что на Донетчине.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Заметили, что россияне блокируют и пытаются штурмовать город-герой Мариуполь.
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Также на Донецком направлении вражеские войска ведут боевые действия в населенных пунктах Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук.
Бои в Мариуполе
Оккупанты обстреливают Мариуполь. Бойцы батальона "Азов" отчаянно защищают город. Они уничтожают личный состав и технику противника.
По состоянию на 15:00 (говорится о 18 марта - 24 канал) бойцами полка "Азов" была уничтожена вражеская техника, в частности: 1 танк и 1 боевая бронированная машина "Рысь", еще 1 танк был подбит,
– сообщили в "Азове".
Мариуполь 18 марта: смотрите видео