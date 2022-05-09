Продолжается бой за Рубежное, оккупанты провалили атаку на Воеводовку, – Генштаб ВСУ

Российские кафиры пытаются улучшить тактическое положение на Донбассе. Их главная цель – завладеть Рубежным и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления.

Об этом говорится в новом своде Генштаба Вооруженных Сил Украины. В ведомстве сообщили, что на 9 мая, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Ситуация на Северодонецком направлении

По информации Генштаба, украинские защитники продолжают вести бой за Рубежное. В то же время вражеские войска изменяют положение, чтобы улучшить наступательные позиции.

Противник пытается улучшить тактическое положение, овладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий,

говорится в сводке.

Сообщается, что главными целями захватчиков остаются Лиман и Северодонецк.

Вместе с тем, оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Воеводовка. В Генштабе ВСУ подчеркнули, что захват провалился. Чтобы не понести еще большие потери – враги отошли на ранее занятые позиции.

ВСУ разрушили понтонную переправу

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ разрушили понтонную переправу в Белогоровке, а также уничтожили роту россиян, которая смогла переправиться на нашу территорию. Нет прорывов оккупантов и у Попасной – наши защитники держат оборону на новых позициях. К тому же подошло подкрепление, которое поможет зачистить населенные пункты.

Эвакуация из Луганской области

Сергей Гайдай рассказал, что на свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки. Он добавил, что на сегодняшний день власти приняли решение прекратить эвакуацию из-за опасных боев – оккупанты манят из Лимана на Бахмут, куда Луганская ОГА пытается вывезти жителей.

Начальник местной администрации прокомментировал и недавний обстрел во время которого оккупанты разрушили здание в Шипилово. Он отметил, что там скрывались люди, которые могли уцелеть. Речь идет об 11 людях, которые скрывались в подвале. Пока они не выходят на связь, однако, по словам Гайдая, продолжаются поиски и вероятно их удастся спасти и эвакуировать из населенного пункта.

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