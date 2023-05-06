Продолжается борьба за жизнь: Прилепин получил тяжелую травму в результате подрыва

Российский писатель и пропагандист Захар Прилепин получил тяжелую травму после того, как его автомобиль был взорван.

Ответственность за подрыв авто взяло на себя партизанское движение "Атеш". Пока российские СМИ сообщают, что Прилепин все еще на месте аварии – врачи ждут вертолет для его транспортировки.

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Водитель машины погиб, а сам Прилепин выжил, однако, по предварительным данным, у него "травматическая ампутация". Как пишут СМИ, идет борьба за жизнь.

Прилепин до сих пор находится на месте взрыва. Вероятно, его доставят вертолетом в Москву. Он получил ранение обеих ног,

– говорится в сообщениях РосСМИ.

Прилепина госпитализировали

Впоследствии стало известно, что Захар Прилепин получил переломы ног и сотрясение мозга.

Еще на месте Прилепину наложили шины и бандаж на сломанную ногу. На вертолете его перевезли в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко.

Пропагандисты пишут, что на момент госпитализаций тот был в сознании и якобы сам общался с медиками.

Справка. Захар Прилепин – русский писатель-пропагандист, бывший боевик так называемой группировки "ДНР" и сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и уехал воевать в Украину.

Кстати, сообщают, что на момент взрыва, Захар Прилепин как раз возвращался из командировки в "ЛНР". Он проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот". А сегодня ехал домой к семье.

Кратко о взрыве автомобиля Прилепина