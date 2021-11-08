Продолжается определенное усиление, – в ОП объяснили обеспокоенность Запада ситуацией на границе
Источник:Офис Президента
В Офисе Президента заявили, что количество российских войск возле границы Украины не изменилось. Произошли лишь "качественные" изменения.
Мы готовы реагировать, – Никифоров
Характер и активность российских войск возле границы позволяют делать выводы об их назначении. Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил в видеообращении.
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Войска агрессора находятся под прицелом и наших служб, и служб партнеров.
Разведчики заметили, что там происходят определенные изменения. Не так количественны, как качественные. Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ,
– обїяснил пресс-секретарь Владимира Зеленского.
Он отметил, что сейчас делать выводы относительно конкретных целей России – преждевременно.
"Главное, что мы готовы реагировать на любой сценарий", – подчеркнул Никифоров.
Ситуация на Донбассе: что известно
- 31 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью в которой заявило, что возле границ Украины увеличивается количество воинских подразделений и техники. Это якобы вызвало беспокойство среди американских и европейских политиков.
- После того издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, которые якобы подтверждают, что Россия снова стягивает войска к границе Украины.
- В то же время в Министерстве обороны Украины не фиксировали увеличение войск.