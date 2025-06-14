Продолжается разработка массового производства баллистической ракеты, – Зеленский

Украина продолжает работу над собственной ракетной программой. В частности, продолжается разработка массового производства собственной баллистической ракеты.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Контрабанда смерти: как КНДР и Россия модернизируют баллистические ракеты благодаря Западу․ Исследование

Что известно об украинской ракетной программе

Владимир Зеленский отметил, что в пятницу, 13 июня, был проведен ряд совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокне, а также по ракетам.

Он прокомментировал сообщения СМИ о запуске в серийное производство первой украинской баллистической ракеты "Сапсан".

Так вот, ракеты "Сапсан" – это не сегодня, положительные испытания были гораздо раньше. Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве – я сказать не могу,

– указал президент.

Заметим! На фоне этого заявления, заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко рассказал, что в Украине кардинально изменен подход к внедрению ракетной программы. Ракетная отрасль стала приоритетом оборонной политики. По его словам, есть результат, который позволяет масштабировать выполнение запланированных мероприятий.

Украинский президент во время разговора также сообщил, что США переориентировали партию из 20 тысяч ракет-перехватчиков, предназначенных для борьбы с дронами-камикадзе типа "Шахед", на другие нужды. Причиной стала ситуация на Ближнем Востоке.