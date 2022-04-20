Продолжаются боевые действия в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины Донецкой области.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Враг бьет в районах Кременной, Торского и Зеленой Долины.

Также оккупанты перегруппировываются для того, чтобы наступать в направлении города Лиман. Об этом сообщили в Генштабе 20 апреля.

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Продолжается ведение боевых действий в районах населённых пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреливают передовые позиции ВСУ по всей линии столкновения. Украинские военные продолжают держать оборону.

К слову – В Донецкой и Луганской областях сейчас больше российских военных, чем 24 февраля, – Рахманин: видео