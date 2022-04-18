Продолжаются боевые действия возле Александровки на Херсонщине: россияне не имеют успеха
18 апреля 2022 , 19:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Руководство Вооруженных Сил Украины заявило о попытках врага полностью захватить Херсонщину. К счастью, оккупантам не удается воплотить свой план в жизнь.
В Генштабе заявили, что в Южнобужском направлении отдельные подразделения армии врага пытаются достичь двух целей.
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Генштаб о ситуации в Херсонской области
Во-первых, оккупанты продолжают сосредоточивать ключевые усилия на удержании уже захваченных рубежей. Вторая цель – обстрелы украинских позиций.
Кроме того, российские захватчики все еще пробуют установить полный контроль над Херсонщиной. Враг ведет боевые действия вблизи поселка Александровка. В Генштабе подчеркнули, что оккупантам не удается достичь успеха в этом направлении.
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