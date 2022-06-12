Продолжаются бои в районе Казачьей Лопани и Терновой – Арестович об обострении на Харьковщине

Алексей Арестович рассказал, что в Харьковской области ситуация обострилась. В частности, рассказал, что россияне бросили оперативные резервы на Север.

Советник главы Офиса Президента объяснил, что продолжаются позиционные бои в районе Казачьей Лопани. Алексей Арестович рассказал об этом 11 июня.

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Арестович рассказал о ситуации на Харьковщине

Алексей Арестович рассказал, что в Харьковской области "ушло" почти по всему периметру – Север, Северо-Восток и даже Юго-Восток. В частности, бои продолжаются в районе Казачьей Лопани, Терновой, а на Востоке, Северо-Востоке – в районе Байрака и Борщевой. То есть, туда пытаются двигаться наши бойцы и контратаковать противника.

По Харькову прилетает достаточно сильно. И уже третьи или четвертые сутки идет стрельба по центру города. Военного значения эта стрельба не имеет – бьют специально, чтобы убить гражданских,

– объяснил Арестович.

Советник Андрея Ермака объяснил, что такие действия – это попытка оттянуть резервы, не дать нам возможности активно действовать в том числе в Харьковской области и чтобы не опрокидывали силы в Северодонецке.

Также Алексей Арестович рассказал, что:

от Изюма начали двигаться, а перед тем сутки там "висели" и не могли понять. Оккупанты ограничивались разведкой и артиллерией по вновь открывшимся целям;

начали двигаться вперед;

в Богородичном идет "возница".

Алексей Арестович объяснил, что в этом направлении россияне не очень сильно и не слишком живо наступают – пробуют.

Коротко о новостях в Харьковской области

Российские кафиры ежедневно атакуют Харьков, разрушая дома и убивая мирных людей.

10 июня спасатели рассказали, что российские захватчики снова обстреляли Харьковщину. За сутки из-под завалов смогли вытащить тела 4 человек . Люди находились вместе в доме, когда кафиры устроили по Чкаловской общине Харьковской области.

Комментируя эту трагедию, глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов рассказал, что трагедия произошла в селе Коробочкино Чугуевского района. В доме погибли 2 мужчины и 2 женщины.

Стоит также вспомнить, что ночью на 9 июня после обстрелов в Харькове исчез телевизионный сигнал , то есть люди остались без обычного телевидения. Однако в городе работало радио и Интернет.

Уже на следующий день, против 10 июня, уже возобновили телевизионную связь . Эту новость сообщил Владимир Зеленский. Президент также отметил, что оставлять людей без информации – это тактика захватчиков.

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