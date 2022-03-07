Продолжаются ожесточенные бои, – Кличко о ситуации под Киевом

На Киевщине сейчас продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.

Кличко отмечает, что враг целенаправленно уничтожает мирное население. Новое обращение к киевлянам он опубликовал 7 марта.

Обратите внимание Самые масштабные разрушения со времен Второй мировой: центр Изюма практически стерт

Под Киевом продолжаются ожесточенные бои. С особой яростью враг уничтожает Бучу, Гостомель, Ворзель, Ирпень,

– говорит мэр столицы.

Кличко говорит, что из Киева отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Местные власти пытаются доставить ее в Бучу и Гостомель.

Мэр вспомнил также о смерти главы Гостомельской общины Юрия Прилипко. Известно, что он погиб тогда, когда раздавал жителям еду и лекарства.

"Светлая память Юрию Прилипко. Он до последнего вздоха был с общиной. Заботился о людях", – отметил Кличко.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!