Продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуации из Мариуполя, – Зеленский
13 мая 2022 , 23:27Читати новину українською
Украинское правительство все еще пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 13 мая, сообщает 24 канал.
К теме С начала войны защитники Мариуполя уничтожили почти 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники
Смотрите обращение Владимира Зеленского: