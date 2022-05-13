Продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуации из Мариуполя, – Зеленский

13 мая 2022 , 23:27
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Украинское правительство все еще пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 13 мая, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского:

 

Автор: Ольга Котів