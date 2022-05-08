Продолжаются тяжелые бои за Попасную, уничтожена переправа россиян под Кременной, – Гайдай

Украинские военные противостоят российским захватчикам. Сейчас продолжаются ожесточенные бои за Попасную в Луганской области. Известно, что нашим бойцам удалось уничтожить российскую переправу под Кременной.

Российские военные продолжают атаковать украинские позиции в Попасной. Как отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сейчас там идут тяжелые бои.

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Несмотря на то, что враг превосходит численностью, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Так, украинским военным удалось уничтожить вражескую переправу под Кременной.

О том, что идут тяжелые бои, свидетельствует также количество убитых и раненых среди российских военных. Так, рассказал Сергей Гайдай, в Луганске больница буквально забита как "двухсотыми", так и теми, кому нужна медицинская помощь.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

В субботу, 7 мая, российские военные сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке. Известно, что в ней на момент удара скрывались около 90 человек.

Позже стало известно, что в результате вражеской атаки по школе погибли, по предварительным данным, 60 человек. Все они оказались буквально под завалами учебного заведения, на которое оккупанты сбросили бомбу.

Глава Луганской ОВА впоследствии прокомментировал авиаудар по школе. Он подчеркнул, что здание полностью сложилось само по себе. Так что выжить в нем практически не было никаких шансов. Сергей Гайдай подчеркнул, что здание полностью разрушено. А это значит, что сама авиабомба была очень мощной.

В Министерстве иностранных дел осудили авиаудар оккупантов по школе. В ведомстве отметили, что в России повторяют преступления, совершаемые во время Второй мировой войны. А хуже всего то, что сейчас все это происходит накануне 8 мая. Дня, когда цивилизованный мир чтит День памяти и примирения.

Не утихают обстрелы в Луганской области ни днем, ни ночью. Так, ночью оккупанты атаковали Шипилово. В результате вражеских обстрелов разрушен двухэтажный дом. Сергей Гайдай сообщил, что под завалами здания тогда оказались, по меньшей мере, 11 человек.

Кроме того, бьют оккупанты и по критической инфраструктуре. Так, 8 мая российские захватчики обстреляли Попаснянский водоканал. В результате около миллиона человек остались без воды. Эту цифру Сергей Гайдай назвал не случайно, ведь атака повлияла на жителей оккупированной территории Луганской области.

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