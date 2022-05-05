Продолжат бить по инфраструктуре, – политолог об активизации оккупантов к 9 мая

Россиянам любой ценой нужно "продать" победу, поэтому они будут продолжать давить на всех фронтах и пытаться "взломать" Мариуполь. Вероятно, оккупанты продолжат активные бомбардировки по территории Украины.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Он также предположил, что оккупанты продолжат бомбить наши мирные города, чтобы преподносить это как "составитель победы".

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Захватчики продолжат бить по нашей инфраструктуре, чтобы рассказать об "успехах демилитаризации" и, будто то, что западное оружие не пройдет на фронт, потому что они все уничтожают,

– говорит политический эксперт.

Тем не менее Чаленко добавляет, что все понимают, что это ложь, ведь заметно невооруженным глазом – западная помощь понемногу располагается на линии фронта и как это влияет на боевые действия.

Актуальная ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ идут в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях, он также добавил, что оккупанты сосредотачивают свои силы на Луганском направлении. Следует добавить, что в направлении Попасной идут тяжелые бои.

Больше о возможных наступательных действиях оккупантов к 9 мая: смотрите видео