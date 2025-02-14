Продолжат ли США помогать Украине: Зеленский рассказал о встрече с сенаторами

Президент Украины 14 февраля встретился с американскими сенаторами в рамках Мюнхенской конференции. После он рассказал, что результаты переговоров хорошие и важные для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Новости.LIVE. По словам Зеленского, США будут продолжать помогать Украине.

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Что заявил Зеленский

О других деталях разговора с американскими чиновниками пока неизвестно. Также президент Украины прокомментировал сегодняшнюю встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Это будет очень странно, если политика США изменится в пользу России. Сейчас много информации поступает именно из России,

– сказал президент.

Он отметил, что разговор с Вэнсом будет очень важным, ведь в вопросе переговоров и поддержки Украины США играют ключевую роль.