Продолжатся на следующей неделе, – Зеленский об обменах пленными с Россией

Состоялся четвертый обмен военнопленными с российской стороной. На следующей неделе они продолжатся, по крайней мере такая договоренность с Москвой существует.

Соответствующее заявление в своем вечернем обращении в субботу, 14 июня, сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Что сообщил Зеленский об обменах

"Мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров – армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", – сказал он.

По его словам, многие из них находился в плену еще с 2022 года, среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", военнослужащие с других направлений. Он добавил, что им оказывается необходимая помощь после ранений и тяжелых условий, есть тяжелые состояния.

Работаем, чтобы вернуть всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались,

– заявил он.

Он поговорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым относительно обменов, и относительно дальнейшей работы в этом направлении, поставив конкретные задачи. Также подробно обсудили возможность следующих дипломатических шагов.

Напомним, в рамках уже четвертого обмена за неделю на Родину вернулись бойцы ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.