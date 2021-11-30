Продолжение "войны" Ахметова, – политолог о выходе "слуги" Сохи из фракции

Депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа", раскритиковав Владимира Зеленского. В этом есть проявление тенденции влияния олигарха Рината Ахметова.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, олигарх Ахметов усиливает политическую войну против Зеленского.

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Политолог отметил, что парламентарий родом из Запорожья. Это один из базовых регионов Ахметова. "То, что произошло – это продолжение войны Ахметова против Зеленского уже в стенах Верховной Рады", – подчеркнул Фесенко.

Ринат Ахметов демонстрирует, что он может выводить некоторых депутатов-мажоритарщиков из фракции "Слуга народа" и шатать ее, разрушая монобольшинство,

– подчеркнул Фесенко.

По наблюдению политолога, у олигарха нет возможности разрушить "Слугу народа". Для Зеленского есть риски, но прямых угроз нет.

Соха потерял мажоритарные возможности

Фесенко отметил, что если депутат-мажоритарщик выходит из фракции и становится "свободным" нардепом, то надо понять, что он теряет мощные возможности в своем округе.

Пока он член монобольшинства, то может получить дополнительные бюджетные деньги на свой округ. Это очень важно для каждого мажоритарщика, а если он в оппозиции, он этого не получит. Это не стимул. Владимир Фесенко Политолог

Также политолог считает, что избиратели нардепа голосовали больше не за него, а за Зеленского. "Они не очень в восторге", – прогнозирует Фесенко.

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