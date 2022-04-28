Продолжим этот курс, – Шольц о решении Бундестага поставлять оружие Украине
Источник:inFranken
Олаф Шольц прокомментировал решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения Украине. Канцлер Германии заявил, что страна продолжит курс военной поддержки Киева.
В то же время, Шольц отметил, что Германия уже поддержала Украину в оборонной сфере.
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Канцлер Германии подчеркнул, что он благодарен за четкую поддержку, которую германский Бундестаг предоставил политике правительства страны.
Это показывает, что в такое сложное время вы можете проводить политическую стратегию, которую многие хотят поддержать. И это именно то, что мы будем продолжать внедрять,
– добавил Шольц.
Что известно о решении Бундестага
- Немецкий Бундестаг 28 апреля одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения. Парламент страны призвал правительство быстро поставлять нашему государству тяжелое вооружения и другое оборудование, чтобы помочь защититься от России.
- За соответствующее решение проголосовали представители оппозиции и коалиции. Его поддержали 586 из 693 присутствующих депутатов. 100 человек были "против", а еще 7 – "воздержались".
- В Офисе Президента отреагировали на решение Бундестага. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что это голосование войдет в историю "как один из последних гвоздей в гроб путинского лоббизма в Европе и возвращение лидерства Германии".
Напомним, ранее в Германии говорили, что нерешительная позиция Олафа Шольца по поводу решения предоставить Украине тяжелое вооружение может стоить ему должности. Политик столкнулся с критикой даже от своей коалиции, а не только от оппозиции.
В то же время, сам канцлер Германии утверждал, что страна уже исчерпала свои запасы оружия. Однако он обещал оказывать помощь нашему государству и дальше.
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