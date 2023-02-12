Уйдет или не уйдет: в НАТО ответили относительно продолжения председательства Столтенберга

В ряде СМИ заявляли, что Йенс Столтенберг может остаться на должности генерального секретаря НАТО. Однако в Альянсе утверждают, что его каденция завершится в октябре, как и планировалось.

Об этом 11 февраля заявила представитель НАТО Оана Лунгеску. В прошлом году председательство Столтенберга уже продолжали.

К теме Из-за войны в Украине: Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО

Каденция Столтенберга завершается

Лунгеску рассказала, что мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжался трижды. В общей сложности он находится на должности почти девять лет.

Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен просить еще одно продление своего мандата,

– добавила представительница Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что срок полномочий Столтенберга снова продлят, поскольку Альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.

Кто может стать новым генсеком

Столтенберг – экономист по образованию и бывший лидер лейбористской партии Норвегии. Он был премьер-министром Норвегии в 2000-20001 и 2005-2013 годах, а в следующем году возглавил НАТО. Также Столтенберг являлся министром финансов и министром энергетики.

Члены НАТО хотят предоставить Столтенбергу возможность председательствовать на саммите по случаю 75-летия организации. Он пройдет в Вашингтоне в апреле 2024 года.

Также он может стать президентом Всемирного банка. Нынешний глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и Столтенберг.

Решения о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не приняли. Однако уже известно, что одними из главных кандидатов на этот пост являются:

премьер-министр Испании Педро Санчес;

министр обороны Великобритании Бен Уоллес.