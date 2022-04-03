Продолжится эвакуация из Мариуполя в Запорожье, – Верещук о гуманитарных коридорах 3 апреля
Из Мариуполя 3 апреля продолжат эвакуировать людей в Запорожье. В настоящее время под Бердянском для этого находятся 17 автобусов.
Об этом сообщила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. 10 автобусов предназначены для эвакуации мариупольцев и жителей Бердянска.
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7 автобусов попытаются добраться до самого Мариуполя
Если автобусы не пропустят в город, мы попросим людей пройти к блокпосту на въезде в город. Там они вас будут ждать,
– отметила Верещук.
Еще 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении представителей Красного Креста.Обратите внимание! Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно добраться собственным автомобильным транспортом.
Из каких городов еще планируют эвакуацию:
- Северодонецк,
- Попасная,
- Лисичанск,
- Рубежное,
- поселок Нижнее Луганской области.
Чтобы начать эвакуацию, украинская сторона ждет режим прекращения огня оккупантов.
Следует посмотреть: утреннее сведения Генштаба за 3 апреля