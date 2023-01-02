Чувствует весь мир: в NYT назвали одно из самых больших последствий войны в Украине
Источник:The New York Times
Война России против Украины может повлечь мировой голод. Именно это может быть самым большим следствием вторжения России в Украину.
Боевые действия и постоянные атаки на энергоинфраструктуру усугубляют продовольственный кризис в мире. Ситуацию усугубляют засухи в США, Бразилии и Аргентине, которые являются крупными экспортерами продовольствия.
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345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия
Летом Украине удалось возобновить экспорт продовольствия по Черному морю. Но поставка украинского зерна в рамках "зернового коридора" не покрывает всех потребностей.
Затяжной глобальный продовольственный кризис стал одним из самых далеко идущих последствий войны в России, способствуя повсеместному голоду, бедности и преждевременной смерти,
– говорится в материале The New York Times.
В сообщении указываются оценки Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым более 345 миллионов человек страдают острой нехваткой продовольствия или подвергаются риску голода. Сообщается, что этот показатель вдвое больше, чем в 2019 году.
Недостаток продовольствия и высокие цены вызывают кризис в Африке, Азии и Америке. Больше всего страдают разоренные войной Афганистан и Йемен, а, например, Египет и Ливан испытывают трудности с выплатой расходов. Продовольственный кризис повлиял даже на богатые страны, как США и Великобритания.
"Нападая на Украину, житницу мира, Путин нападает на бедняков мира, разжигая глобальный голод, когда люди уже и так находятся на грани голода", – сказала Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID).
Также одним из факторов продовольственного кризиса остается заблокированный экспорт удобрений из Украины и России. Из-за проблем на рынке фермеры во многих странах были вынуждены снизить количество удобрений на полях, что может повлиять на объемы урожая.
Россия блокирует экспорт зерна из Украины
- Только летом Украине удалось разблокировать вывоз продовольствия из собственных портов благодаря "зерновому соглашению" с Турцией и ООН. Также президент Владимир Зеленский создал рабочую группу для помощи государствам, страдающим продовольственным кризисом.
- Сейчас "зерновое соглашение" работает, но не в том объеме, в котором планировалось. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
- Однако россияне тормозят процесс и препятствуют движению судов. Также экспорт усложняют ракетные обстрелы со стороны России.